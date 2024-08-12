Домашний яблочный уксус без дрожжей и сахара.

Приготовить свой натуральный, домашний, полезный яблочный уксус естественного брожения, то есть без дрожжей, без сахара, а с целебным медом, проще простого!Яблочный уксус, по этому легкому рецепту, готовится чрезвычайно просто и очень быстро, в течении 15 минут, а далее он лишь настаивается.