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Домашний яблочный уксус без дрожжей и сахара.

Домашний яблочный уксус без дрожжей и сахара.

Приготовить свой натуральный, домашний, полезный яблочный уксус естественного брожения, то есть без дрожжей, без сахара, а с целебным медом, проще простого!Яблочный уксус, по этому легкому рецепту, готовится чрезвычайно просто и очень быстро, в течении 15 минут, а далее он лишь настаивается.

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