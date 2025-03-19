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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домантас Сабонис пропустит минимум 10 дней из-за травмы голеностопа

Центровой вернулся в состав «Сакраменто» на прошлой неделе после пропуска 6 матчей из-за проблем с задней поверхностью бедра.

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