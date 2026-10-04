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Царьград

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74-летний москвич Михаил Ефремов стал студентом тольяттинского вуза

74-летний москвич Михаил Ефремов стал студентом тольяттинского вуза

74-летний московский юрист Михаил Ефремов поступил в магистратуру института права Тольяттинского государственного университета, чтобы обновить устаревшие за 30 лет практики знания, и учится дистанционно.

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