74-летний москвич Михаил Ефремов стал студентом тольяттинского вуза

74-летний московский юрист Михаил Ефремов поступил в магистратуру института права Тольяттинского государственного университета, чтобы обновить устаревшие за 30 лет практики знания, и учится дистанционно.
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