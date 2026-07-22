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SPLETNIK

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Ида Галич рассказала, что почувствовала себя красивой, только когда у неё "появились деньги"

Ида Галич рассказала, что почувствовала себя красивой, только когда у неё "появились деньги"

35-летняя блогерша Ида Галич призналась, что смогла полюбить себя только после того, как в её жизнь пришли деньги, а с ними — "косметология и ортодонтия".

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