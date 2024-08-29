СК Приморья возбудил дела о превышении полномочий из-за обрушения двух мостов

Следком Приморья возбудил два уголовных дела о превышении полномочий после обрушения двух мостов.В ведомстве сообщили, что фигурантами стали сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, ответственные за приведение мостовых сооружений в надлежащее техническое состояние.