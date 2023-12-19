Daily Mail: причиной постоянного голода может быть стресс

Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон рассказал, что причиной постоянного чувства голода может быть недостаток сна, стресс и злоупотребление углеводными продуктами, такими как шоколад, пирожные и чипсы.
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