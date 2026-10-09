Содружество несбывшихся надежд: 35 лет СНГ в поисках смысла Тридцать пять лет – солидный возраст для любого политического союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 🇷🇺🇺🇦🇺🇸 Появ...
- R Под знаком ОМОНА ...
- R Под знаком ОМОНА ...
пустая организация, сосущая из России соки, деньги и НИЧЕГО не дающая взамен. Может. пора пересмотреть эти контакты? Как-то перетряхнуть договоры? Может, пора делать выводы?