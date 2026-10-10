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Магнитная буря на Земле достигла уровня G3

Полярные сияния высшего балла интенсивности наблюдаются над Россией. Магнитная буря, зафиксированная вечером в субботу, достигла уровня G3, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики в субботу, 10 октября 2026 года.

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