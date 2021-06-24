Вести Кузбасс

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Кемеровский массажист пытается вновь установить мировой рекорд

Кемеровский массажист пытается вновь установить мировой рекорд

Знает как поддержать здоровье кемеровский массажист Антон Лебедев. В эти минуты он пытается вновь  установить мировой рекорд .

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