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Царьград

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Из екатеринбургских аптек начал пропадать физраствор

Из екатеринбургских аптек начал пропадать физраствор

Представители аптечных сетей заявили, что возникли проблемы с поставками важного препарата.Из Екатеринбургских аптек начал исчезать физраствор, который выпускался в упаковках более 5 и 10 миллилитров.

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