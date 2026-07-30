Норвежское издание Steigan опубликовало статью, в которой продолжение опосредованной войны Запада с Россией названо прямой дорогой к краху украинской государственности и расчленению страны по сценарию разделов Польши.
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