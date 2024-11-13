В Госдуме предложили удвоить сумму возмещения по вкладам

Повысить максимальный размер страхового возмещения по банковским вкладам более чем вдвое - с 1,4 млн до 3 млн рублей - предложили депутаты Госдумы во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент RTVI.
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