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Историк Майко: изучение древних предметов требует учёта места их обнаружения

Историк Майко: изучение древних предметов требует учёта места их обнаружения

Директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко объяснил, что для полноценного изучения археологических находок необходимо учитывать место и обстоятельства их обнаружения.

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