В Калужской области задержан агент СБУ, который собирался поджечь военкомат

ФСБ задержала жителя Калужской области, который планировал теракт на военном объекте в регионе. По данным ведомства, молодой человек связался с представителем СБУ и сначала по его указанию наносил на стены домов надписи с оскорблениями в адрес представителей власти РФ.
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