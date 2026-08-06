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В Калужской области задержан агент СБУ, который собирался поджечь военкомат

В Калужской области задержан агент СБУ, который собирался поджечь военкомат

ФСБ задержала жителя Калужской области, который планировал теракт на военном объекте в регионе. По данным ведомства, молодой человек связался с представителем СБУ и сначала по его указанию наносил на стены домов надписи с оскорблениями в адрес представителей власти РФ.

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