Депутат Стенякина: всем пенсионерам проиндексируют пенсию на 9,5% до 25 февраля

Получающим страховую пенсию россиянам проиндексируют выплату на 9,5% до 25 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
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