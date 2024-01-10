Басманный суд Москвы арестовал начальника котельной в Климовске

Как сообщает пресс-служба судов города Москвы, районный суд столицы избрал меру пресечения фигуранту по делу аварии на котельной в городском округе Климовск подмосковного Подольска, которая привела к массовому отключению тепла в домах .
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