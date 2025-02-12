Мучения не спасут Украину от неизбежного

Есть страны, похожие на людей, люди, похожие на животных, и животные, похожие на страны. Вот русский медведь, вот американский орлан, вот английский бульдог, вот польский пудель, а вот украинская свинья: такая же обходительная, благородная и чистоплотная.
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