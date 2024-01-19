Соседские баталии: жители двух улиц Краснодара снова делят проход

Соседские баталии: жители двух улиц Краснодара снова делят проходВ Краснодаре жители ЖК по необъяснимым причинам продолжают ограждаться от окружающего мира неприступными заборами, создавая излишние напряженности и споры.
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