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Хегсет: решение о том, передадут ли США Киеву ядерное оружие, зависит от Трампа

Хегсет: решение о том, передадут ли США Киеву ядерное оружие, зависит от Трампа

Шеф Пентагона (американский министр обороны) Пит Хегсет заявил, что решение по поводу того, передадут или нет Соединенные Штаты Америки ядерное оружие Киеву, зависит только от главы Белого дома Дональда Трампа.

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