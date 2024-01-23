Выжившую в спрессованном мусоре собаку из Петербурга назвали Счастливчиком

Маленькую собачонку обнаружили среди отходов на мусороперерабатывающем заводе.Йоркширского терьера обнаружили работники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге и назвали ее Счастливчиком: маленький песик чудом выжил во время прессовки отходов и чудом же избежал падения в измельчитель.