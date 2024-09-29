Лера Кудрявцева поделилась редким видео с сыном и дочкой и мужем

Жан Ленюк, сын знаменитой телеведущей Леры Кудрявцевой, приехал в гости к маме на своем мотоцикле. Лера, ведущая популярного шоу «Секрет на миллион», воспитывает двоих детей: 34-летнего сына Жана от первого брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком и 6-летнюю дочь Машу от marriage с Игорем Макаровым.