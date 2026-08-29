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Вьетнам призывает Qualcomm и Samsung расширить инвестиции в ИИ и микроэлектронику

Вьетнам призывает Qualcomm и Samsung расширить инвестиции в ИИ и микроэлектронику

Высшее руководство Вьетнама обратилось к мировым технологическим гигантам — американскому разработчику чипов Qualcomm и южнокорейской корпорации Samsung Electronics — с призывом существенным образом углубить стратегическое сотрудничество и увеличить объем прямых инвестиций в экономику страны.

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