МО: штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 смогли поразить эшелон противника

Российские штурмовики Су-25СМ и ударные вертолеты Ка-52 смогли поразить важные цели - склад с боеприпасами и транспортных эшелон Вооруженных сил Украины - благодаря действиям наземных авиационных наводчиков.
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