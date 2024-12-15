Эконадзор расследует незаконное размещение отходов у Медного озера

Запланирована экспертиза на предмет установления вреда, причиненного почве Комитет государственного экологического надзора инициировал расследование по факту незаконного размещения отходов у Медного озера во Всеволожском районе.
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