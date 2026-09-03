Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» попросил у Путина разрешения на открытие новых магазинов

Группа X5, управляющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить ограничение, которое не позволяет торговым сетям занимать более 25% продовольственного рынка в муниципалитетах и регионах.