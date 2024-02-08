Караимские пирожки своими руками: в Симферополе проходят необычные экскурсии

В первой национальной караимской пекарне Симферополя стартовали экскурсии для взрослых и школьников. Посетителям расскажут, кто такие караимы, покажут документальное кино о народе и его памятниках на территории Крыма, а главное – научат делать настоящие караимские пирожки из слоёного теста.
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