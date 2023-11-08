«Укрепит кормовую базу страны». Правительство в интересах олигархов разрешит кормить россиян сосисками из личинок мухИнициатива вице-премьера Дениса Мантуров, предложившего «поработать с ментальностью», чтобы приучить россиян есть личинок мух, получила не только законодательное оформление, но и бенефициаров-миллиардеров.