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Новый Нижегородский

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«Укрепит кормовую базу страны». Правительство в интересах...

«Укрепит кормовую базу страны». Правительство в интересах...

«Укрепит кормовую базу страны». Правительство в интересах олигархов разрешит кормить россиян сосисками из личинок мухИнициатива вице-премьера Дениса Мантуров, предложившего «поработать с ментальностью», чтобы приучить россиян есть личинок мух, получила не только законодательное оформление, но и бенефициаров-миллиардеров.

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