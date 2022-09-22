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США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина

США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина

  Пентагон: слова Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев Заявления президента России Владимира Путина о  Пентагон: слова Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев Заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность Министерства обороны США работать со своими союзниками и партнерами в деле оказания поддержки Киеву, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

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