США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина

Пентагон: слова Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев Заявления президента России Владимира Путина о Пентагон: слова Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев Заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность Министерства обороны США работать со своими союзниками и партнерами в деле оказания поддержки Киеву, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.