Была должна отдать долг генеральской семье. Стало известно, почему Пугачева уехала с Галкиным*

Долгие десятилетия поклонники Аллы Борисовны присматривались к Максиму Галкину* и рассуждали о том, почему же женщина, у которой было столько поклонников и влиятельных ухажеров, выбрала молодого юмориста? Неужели все те, кто добивался внимания певицы, были недостойными кандидатами? Существует версия, согласно которой Алла Борисовна связала жизнь с Галкиным из-за выгоды.