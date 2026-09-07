Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

Испытание иранской противокорабельной ракеты впервые проведено непосредственно над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи 5 сентября в эфире телеканала Press TV.
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