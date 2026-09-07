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Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

Испытание иранской противокорабельной ракеты впервые проведено непосредственно над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи 5 сентября в эфире телеканала Press TV.

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