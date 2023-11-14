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Рябыкин о 3:2 с «Сочи»: «Здорово сыграли в меньшинстве, не только выстояли, но и смогли забить»

«Хороший матч, очень быстрый. Здорово сыграли в меньшинстве, не только выстояли, но и смогли забить. Был у меня в прошлом году похожий момент, когда я руководил Омском, только тогда нам «Сибирь» в меньшинстве дважды забила.

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