Что Молотов говорил о Гитлере после поездки в Берлин

Любители историиПолитикаЧто Молотов говорил о Гитлере после поездки в Берлин В ноябре 1940 года состоялся визит наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в Берлин.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинПодробнее читайте мемуары Бережкова - переводчика Молотова на этих переговорах.ВКВасилий КоликовОпущен момент воздушной тревоги во время заключительного приема - англичане "тонко" намекнули о своих интересах.абрам вербинБережков это подробно описал. :)ВКВасилий КоликовДа. Но полагаю, тут это также было бы интересно многим.абрам вербинВы читали?Комментировать
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