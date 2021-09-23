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Что Молотов говорил о Гитлере после поездки в Берлин

Что Молотов говорил о Гитлере после поездки в Берлин

В ноябре 1940 года состоялся визит наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в Берлин.

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абрам вербин
Подробнее читайте мемуары Бережкова - переводчика Молотова на этих переговорах.
Василий Коликов
Опущен момент воздушной тревоги во время заключительного приема - англичане "тонко" намекнули о своих интересах.
абрам вербин
Бережков это подробно описал. :)
Василий Коликов
Да. Но полагаю, тут это также было бы интересно многим.
абрам вербин
Вы читали?

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