Лавиолетт о 3:1 с «Далласом»: «Шестеркин был великолепен, но и бригады меньшинства «Рейнджерс» сыграли фантастически. Хорошая победа»

Клуб из Нью-Йорка справился с техасцами на выезде (3:1). Игорь Шестеркин отразил 41 бросок из 42, а «Старс» ни разу не забили в большинстве при 7 попытках (включая 5-минутное большинство в третьем периоде после удаления Мэтта Ремпе) и к тому же пропустили сами – от Райлли Смита.
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