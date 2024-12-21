НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Лавиолетт о 3:1 с «Далласом»: «Шестеркин был великолепен, но и бригады меньшинства «Рейнджерс» сыграли фантастически. Хорошая победа»

Клуб из Нью-Йорка справился с техасцами на выезде (3:1). Игорь Шестеркин отразил 41 бросок из 42, а «Старс» ни разу не забили в большинстве при 7 попытках (включая 5-минутное большинство в третьем периоде после удаления Мэтта Ремпе) и к тому же пропустили сами – от Райлли Смита.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх