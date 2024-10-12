Бойцы ВС РФ ликвидировали в ЛНР британского наемника

Убит британский наемник Лиам Лав, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил в составе 3-й штурмовой бригады, сформированной из боевиков запрещенной в РФ украинской нацистской группировки «Азов».
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