Прозорова впервые вышла в основную сетку ТБШ

19-летняя Татьяна Прозорова прошла квалификацию на US Open. В финальном раунде она обыграла Тамару Зиданшек – 7:6(11), 3:6, 7:6(10-8).
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