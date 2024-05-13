Ким Чен Ын отметил внедрение автоматизации на оборонных предприятиях КНДР

В минувшие выходные, 11 и 12 мая, лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса, положительно оценив внедрение на заводах принципов автоматизации и механизации, а также отметив, что оборонная промышленность развивается "на мировом уровне".