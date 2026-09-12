Умер продюсер оскароносного фильма «Последний император» Джереми Томас

Британский продюсер Джереми Томас, работавший над «Последним императором», «Сексуальной тварью» и «Высоткой», умер в 77 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Поздравили по см...
- «Люди, у которых ...
- «Люди, у которых ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым