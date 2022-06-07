Литва запустить турецького «Ястреба» у небі над Україною Литовська ініціатива зібрати гроші на бойовий безпілотник для України викликала великий міжнародний резонанс У той час як влада ряду країн євроатлантичної спільноти під різними приводами відтягує постачання важких озброєнь Україні, що відображає атаки російської армії на сході та півдні своєї країни, деякі «новобранці» Євросоюзу та НАТО […] Сообщение Литва запустить турецького «Яструба» у небі над Україною появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.