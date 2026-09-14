Забайкалье добыло 10 млн тонн угля за 7 месяцев 2026 года

За семь месяцев 2026 года в Забайкальском крае добыли свыше 10 миллионов тонн угля, сообщается в бюллетене «Региональная экономика: комментарии ГУ», на который ссылается пресс-служба Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Банка России.
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