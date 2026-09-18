Адвокат Соловьев попал под статью за пост во «ВКонтакте» — теперь ему светит штраф

Вот так новость, друзья! Пока многие спокойно скроллят ленту, адвокат Леонид Соловьев получил неожиданный «подарок» от московского суда.
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