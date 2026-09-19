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Солдата с русскими корнями не пустили служить в немецкой бригаде НАТО

Солдата с русскими корнями не пустили служить в немецкой бригаде НАТО

www.globallookpress.com/Lars Penning/dpa Бундесвер отказал ряду военнослужащих, имеющих российские или белорусские корни, в прохождении службы в составе немецкой бригады в Литве.

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