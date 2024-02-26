В ЯНАО обвиняемый в гибели двух рабочих получил условный срок

В Тазовском районе заместитель руководителя одной из коммерческих организаций заслушал приговор. Суд согласился с мнением следствия, предоставившего доказательства вины мужчины в нарушении требований промышленной безопасности и гибели рабочих.
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