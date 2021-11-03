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Эксперты рассказали, во что поиграть в праздничные дни

Эксперты рассказали, во что поиграть в праздничные дни

"Буквально на днях выходит Forza Horizon 5, потрясающий гоночный фестиваль в открытом мире (на этот раз в Мексике) - то что надо к праздникам, учитывая, что игра будет с первого дня доступна по подписке Xbox Game Pass без дополнительной платы.

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