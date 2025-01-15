Полезные свойства имбиря, правила хранения и четыре рецепта с целительным корнем

Имбирь — одно из древнейших и ценнейших растений, известное человечеству около пяти тысяч лет. Его родина — Южная Азия, а лечебные и кулинарные свойства корня высоко ценились уже в Древнем Китае, Индии и Европе.
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