Русская весна

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Историческое единство русских с украинцами и его сегодняшняя перспектива

Историческое единство русских с украинцами и его сегодняшняя перспектива

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» — патриотичная, за единство православного русского народа, но есть и вопросы… Интересен исторический экскурс, который показал, что стремление к суверенитету украинских националистических элит имеет долгую историю, тянется с XVI века, поддерживалось польскими, шведскими, австро-венгерскими, литовскими политиками, а сегодня еще и Евросоюзом и США, которые ставили задачу ослабления России, а значит, ее расчленения.

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