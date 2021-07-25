Историческое единство русских с украинцами и его сегодняшняя перспектива

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» — патриотичная, за единство православного русского народа, но есть и вопросы… Интересен исторический экскурс, который показал, что стремление к суверенитету украинских националистических элит имеет долгую историю, тянется с XVI века, поддерживалось польскими, шведскими, австро-венгерскими, литовскими политиками, а сегодня еще и Евросоюзом и США, которые ставили задачу ослабления России, а значит, ее расчленения.