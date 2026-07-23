Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Увешанный "реактивной броней" Leopard 1A5 сожжен дронами-камикадзе

Увешанный "реактивной броней" Leopard 1A5 сожжен дронами-камикадзе

В Сумской области, в лесном массиве в районе населенного пункта Капитановка была вскрыта позиция танка Leopard 1A5 одного из соединений ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Что-то странное происходит с этим &quot;Леопардом&quot;. То нас вуеряли, что это была устаревшая модель танка, замаскированная ветками, и защищенная только мротиводронной сеткой, то теперь говорят, что он был оснащен реактивной современной защитой, видимо желая повысить статусность уничтоженной техники, ради более яркого успеха.                https://lostworlds.mirtesen.ru/blog/43749175578/Ataka-FPV-dronov-na-Leopard-dala-neozhidannyiy-rezultat-poyavili?utm_referrer=mirtesen.ru
Ответить
1 м.