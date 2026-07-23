Увешанный "реактивной броней" Leopard 1A5 сожжен дронами-камикадзе

Константин Самарин

Что-то странное происходит с этим "Леопардом". То нас вуеряли, что это была устаревшая модель танка, замаскированная ветками, и защищенная только мротиводронной сеткой, то теперь говорят, что он был оснащен реактивной современной защитой, видимо желая повысить статусность уничтоженной техники, ради более яркого успеха. https://lostworlds.mirtesen.ru/blog/43749175578/Ataka-FPV-dronov-na-Leopard-dala-neozhidannyiy-rezultat-poyavili?utm_referrer=mirtesen.ru