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Грузовик протаранил переход: детали обрушения пешеходного моста в Татарстане

Грузовик протаранил переход: детали обрушения пешеходного моста в Татарстане

"112" Два человека пострадали при обрушении пешеходного моста в Татарстане. Уже известно, что авария произошла по вине водителя грузовика, который забыл опустить кузов машины и на скорости протаранил надземный переход.

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