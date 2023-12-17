Врач назвала полезные для здоровья «зимние» напитки

К полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
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