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Иллюзии и реальность. На заседании СБ ООН российские дипломаты рассказали, на что рассчитывает Зеленский

Иллюзии и реальность. На заседании СБ ООН российские дипломаты рассказали, на что рассчитывает Зеленский

И.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева обратила внимание европейских коллег на факты, которые обычно те предпочитают замалчивать: целенаправленные удары ВСУ по спящим туристам и автобусам с гражданскими лицами, а также откровенный неонацизм киевского режима .

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