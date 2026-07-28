И.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева обратила внимание европейских коллег на факты, которые обычно те предпочитают замалчивать: целенаправленные удары ВСУ по спящим туристам и автобусам с гражданскими лицами, а также откровенный неонацизм киевского режима .
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