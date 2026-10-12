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Выехал на встречку: семья из Барнаула пострадала в жестком ДТП в Республике Алтай

Выехал на встречку: семья из Барнаула пострадала в жестком ДТП в Республике Алтай

10 октября около 19.45 вблизи села Белый Бом Онгудайского района случилось ДТП с участием лошади и двух автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

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